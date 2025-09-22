Gefahr auf der A1: Elch Emil durch Betäubung gestoppt

Österreichs liebster tierischer Wanderer, Elch Emil, steht offenbar kurz vor der Rückkehr in seine Heimat, wenn auch nicht auf eigenen Beinen: Der junge Bulle soll in Oberösterreich von einem Projektil aus einem Betäubungsgewehr getroffen worden sein.

Mit der Betäubung sollte - so berichtet die Krone online am Montag - verhindert werden, dass Emil auf die Autobahnauffahrt der A1 bei Sattledt trabt. Der betäubte Elch soll dann auf einen Anhänger verlanden und Richtung Rohrbach transportiert worden sein, hieß es.

© Fritz Bachner Der Fotograf aus dem Mostviertel, Fritz Bachner, traf Elch Emil am Dienstagmorgen vor seinem Haus - und zückte die Kamera.

Am Sonntag marschierte der etwa zweijährige Elch noch mitten durch das Ortszentrum von Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf). Erst am Freitag ist er durch die Enns von Niederösterreich in das Nachbarbundesland geschwommen. Die "SOKO Elch" Dort wurde wegen Emil gar eigens eine "SOKO Elch" gegründet, denn in der oberösterreichischen Landesregierung erwog man genau das, was nun offenbar tatsächlich passiert ist - Emil zu betäuben, um ihn dann in den Nationalpark Šumava nach Tschechien zu bringen.