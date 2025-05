Einstellung zu Familien und Kindern radikal ändern

2020 gab es zum ersten Mal einen negativen Geburtensaldo, es starben um 131 Personen mehr als geboren wurden. 2021 war er mit plus 46 positiv, 2022 mit minus 436 und 2023 mit minus 1.116 neuerlich negativ. Dennoch stieg die Bevölkerungsanzahl von 1,49 Millionen (1. 1. 2020) auf 1,535 Millionen (1. 1. 2025). Das ist in fünf Jahren immerhin eine Zunahme um 45.000 Menschen, einer Stadt in der Größe zwischen Steyr (38.000 Bewohner) und Wels (65.000). Dieses Wachstum ist der Zuwanderung zu verdanken.