Einbruch in Welser Juweliergeschäft nach Tagen geklärt

Der Einbruch in ein Welser Juweliergeschäft in den frühen Morgenstunden des 12. Novembers ist geklärt. Die Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der als Tatmotiv Geldnot angegeben hat.

Der Verdächtige hatte mit einem Auto den Eingang gerammt und sich so Zutritt verschafft. Die Beute betrug 600 Euro, der angerichtete Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Eurobereich.