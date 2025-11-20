Einbruch in Welser Juweliergeschäft nach Tagen geklärt
Zusammenfassung
- Einbruch in Welser Juweliergeschäft am 12. November durch 27-Jährigen, der aus Geldnot handelte.
- Täter rammte mit Auto den Eingang, verursachte sechsstelligen Sachschaden und erbeutete 600 Euro.
- Polizei fand beschädigtes weißes Auto samt Verdächtigem, der die Tat gestand.
Der Einbruch in ein Welser Juweliergeschäft in den frühen Morgenstunden des 12. Novembers ist geklärt. Die Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der als Tatmotiv Geldnot angegeben hat.
Der Verdächtige hatte mit einem Auto den Eingang gerammt und sich so Zutritt verschafft. Die Beute betrug 600 Euro, der angerichtete Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Eurobereich.
Fahndung nach einem weißen Auto
Augenzeugen hatten nach dem Einbruch ein weißes Auto wegfahren sehen. Auf das Fahrzeug konzentrierte sich die Fahndung der Polizei. Kurze Zeit später wurde eine weiße Stoßstange auf einer Straße gefunden, später der stark beschädigte Wagen.
Im Pkw saß der Lenker. Der Verdächtige gab an, das Auto angemietet zu haben und gestand in weiterer Folge die Tat, informierte die Polizei am Donnerstag über die Klärung des Einbruchs noch am selben Tag.
