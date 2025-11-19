Beim Reinigen mit Hochdruckreiniger: Brand bei Bauernhof in Braunau

Ein technischer Defekt, der bei Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger ausgelöst wurde, hat am Dienstag auf einem Bauernhof im Bezirk Braunau einen Brand verursacht.

Der 24-jährige Hofbesitzer säuberte laut Polizei einen Tankwagen, als der Druck des Geräts nachließ. Daher ging er zum Technikraum und entdeckte das Feuer. 16 Wehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Die 20-jährige Freundin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, als sie die 84 Rinder ins Freie brachte.