Ein Parkschaden-Unfall ist Samstagvormittag in Wels wegen eines 85-jährigen Fahrers offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Zuerst soll er sich geweigert haben, dem anderen Lenker seine Daten bekannt zu geben. Als dieser die Polizei rief, beschimpfte der Senior die Beamten und behauptete, literweise Wein getrunken zu haben. Die daher konfiszierten Autoschlüssel forderte er später lautstark auf der Inspektion zurück.

Es kam zu Handgreiflichkeiten und der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Der betagte Welser verweigerte laut Presseaussendung der Polizei gegenüber den zu Hilfe gerufenen Beamten jegliche Auskunft. Nach seiner Behauptung, Alkohol in beträchtlichen Mengen konsumiert zu haben, verweigerte er auch den Alkotest. Aus dem Grund wurden dem Lenker die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Senior leistete Widerstand

Zur Mittagszeit erschien er bei der Welser Verkehrsinspektion, beschwerte sich lautstark und forderte die Fahrzeugschlüssel zurück. Wieder folgte eine Schimpftirade, diesmal warf er auch ein Blasröhrchen auf eine Polizistin, das er am Vormittag bei der Unfallaufnahme aus dem Alko-Vortestgerät gerissen hatte, wie die Polizei der APA mitteilte. Bei dem Vortest kam kein Mess-Ergebnis zustande. Als er nach mehrmaliger Aufforderung den Wachposten nicht verließ, drängte ihn einer der Polizisten mit der Hand am Rücken in Richtung Ausgang.