Ein neues Denkmal für die Gehängten, eine Warnung für die Zukunft

Von einem schweren, rostigen Stahlgerüst hängt ein massiver Granitstein an Stahlketten, der ähnlich einem Schafott nach unten gerichtet ist. Am Boden liegt ein eiserner Würfel, weiters sind die Namen der Gehängten eingraviert. „Ich möchte damit ein emotional beklemmendes Gefühl erzeugen, dass die Menschen bedroht und gefangen waren durch menschliche Herrschaft“, sagt die 76-jährige Malerin im Gespräch mit dem KURIER. „Das kann man spüren durch die Schwere des Materials und die damit verbundene Enge.“ Am Freitag, den 25. Juli, war die Premiere für das heurige Frankfurter Würfelspiel-Theater. Es ist nun exakt 400 Jahre her, dass der bayerische Statthalter Adam Graf Herberstorff 38 Protestanten um ihr Leben hat würfeln lassen und 17 Verlierer gehängt und dann am Straßenrand aufgespießt worden sind.

Denkmal 1925 1925, also vor 100 Jahren, ist zu Ehren der Ermordeten auf dem Haushamer Feld ein Denkmal errichtet worden. Warum erst so spät, 300 Jahre nach dem Blutgericht? „Es ist offensichtlich dem Druck der radikalen Gegenreformation und der nachfolgenden Rekatholisierung durch Jesuiten und Dominikaner sowie den Deportationen von Kaiserin Maria Theresia und Karl IV. zuzuschreiben, dass das Geschehen in Vergessenheit geraten ist“, sagt Hannelore Reiner, ehemalige evangelische Pfarrerin von Vöcklabruck und Oberkirchenrätin. „Es war der katholische Pfarrer Melchior Krieg von Pfaffing, der 1730 ein Marterl hat aufstellen lassen.“

