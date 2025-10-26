Ein Hl. Florian für den Papst
Papst Leo XIV. erhielt am Mittwoch im Rahmen seiner Generalaudienz am Petersplatz ein Hinterglasbild des Sandler Malers Johann Pum, das den Heiligen Florian zeigt.
Weiters überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer dem neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirchen eine Espresso-Tasse aus Gmundner Keramik.
Der gesamte Platz vor dem Petersplatz war mit mehr als 70.000 Pilgern gefüllt, die aus Teilen der Welt gekommen waren, um unter anderem durch die Heilige Pforte in den Petersdom einzutreten.
Denn heuer ist wieder ein Heiliges Jahr, das nur alle 25 Jahre stattfindet. Rom quillt derzeit von Touristen über, die Hotspots sind der Trevi-Brunnen, das Pantheon und der Vatikan.
Für die oberösterreichische Delegation gab es eine Sonderführung durch den Petersdom, an die sich ein Besuch bei der Schweizer Garde anschloss.
Oberösterreich ist durch die Mollner Schmiede Schmidberger mit der Garde verbunden, weil sie die Kunst der Herstellung der mittelalterlichen Harnische beherrschen und für die Garde arbeiten.
Das Heilige Jahr war Anlass für Marcus Bergmann, Österreichs Botschafter beim Heiligen Stuhl, Stelzer einzuladen, den traditionellen Botschaftsempfang in Rom wesentlich mitzugestalten.
Der 60-Jährige ist in Wels geboren, hat an der Kepleruniversität Jus studiert und war Assistent beim damaligen Professort Herbert Schambeck.
Kommentare