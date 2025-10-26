Oberösterreich

Ein Hl. Florian für den Papst

Thomas Stelzer
Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch ein Hinterglasbild und eine Espressotasse der Gmundner Keramik.
Von Josef Ertl
26.10.25, 11:00
Papst Leo XIV. erhielt am Mittwoch im Rahmen seiner Generalaudienz am Petersplatz ein Hinterglasbild des Sandler Malers Johann Pum, das den Heiligen Florian zeigt. 

Papstaudienz

Für die vielen Pilger wird das Geschehen auf zwei Videowalls übertragen.

Weiters überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer dem neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirchen eine Espresso-Tasse aus Gmundner Keramik. 

Papstaudienz

Österreichs Botschafter Marcus Bergmann begrüßt den Papst.

Papstaudienz

Der Papst bei der Auffahrt zur Bühne.

Der gesamte Platz vor dem Petersplatz war mit mehr als 70.000 Pilgern gefüllt, die aus Teilen der Welt gekommen waren, um unter anderem durch die Heilige Pforte in den Petersdom einzutreten. 

Papstaudienz

Der Papst fährt mit dem Papamobil durch die rund 70.000 Pilger.

Papstaudienz

Die Bühne vor dem Petersdom.

Denn heuer ist wieder ein Heiliges Jahr, das nur alle 25 Jahre stattfindet. Rom quillt derzeit von Touristen über, die Hotspots sind der Trevi-Brunnen, das Pantheon und der Vatikan.

Papstaudienz

70.000 Pilger füllten den Petersplatz. 

Für die oberösterreichische Delegation gab es eine Sonderführung durch den Petersdom, an die sich ein Besuch bei der Schweizer Garde anschloss. 

Marcus Bergmann

Botschafter Bergmann und Stelzer im Petersdom.

Oberösterreich ist durch die Mollner Schmiede Schmidberger mit der Garde verbunden, weil sie die Kunst der Herstellung der mittelalterlichen Harnische beherrschen und für die Garde arbeiten.

Papstaudienz

Pilgerinnen aus Uganda bei der Papstaudienz

Das Heilige Jahr war Anlass für Marcus Bergmann, Österreichs Botschafter beim Heiligen Stuhl, Stelzer einzuladen, den traditionellen Botschaftsempfang in Rom wesentlich mitzugestalten.

Papamobil

Stelzer mit dem geparkten Papamobil

Der 60-Jährige ist in Wels geboren, hat an der Kepleruniversität Jus studiert und war Assistent beim damaligen Professort Herbert Schambeck.

 

Papamobil

Das Papamobil von hinten gesehen.

