Mit E-Scooter in Auto gekracht: Bub (12) schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Auto ist am Pfingstsonntag in Eberstalzell (Bez. Wels-Land) ein Zwölfjähriger aus der Region schwer verletzt worden. Der Bub war mit seinem E-Scooter von einer Hauseinfahrt in die Spieldorferstraße eingebogen und dabei mit einem Auto zusammengestoßen. Das Kind wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam dann am Straßenrand zu liegen, informierte die Polizei.