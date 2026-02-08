Steyr: Drogenlenker wollte Urin-Test mit Bier manipulieren

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Steyr hat am Sonntagvormittag ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten versucht, einen Urin-Test mit Bier zu verfälschen. Bei dem jungen Mann waren Polizeiangaben zufolge "eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung " festgestellt worden.

Test manipuliert

Aus diesem Grund wurde der Probeführerscheinbesitzer zu einem Urin-Schnelltest aufgefordert. Diesen versuchte er zu manipulieren, indem er Bier, das er in einer Dose in der Hosentasche bei sich hatte, in den Messbecher schüttete. Die Beamten bemerkten dies jedoch.

Die Aufforderung zur ärztlichen Untersuchung verweigerte der 21-Jährige laut Landespolizeidirektion. Weil er seine Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben wollte, wurde eine Lenkradsperre am Auto angebracht. Nun erwartet den Niederösterreicher eine Anzeige.