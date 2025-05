Dreijähriger von Radlader verletzt - weil zweijähriger Bruder lenkte

Ein Dreijähriger ist am Montag im Bezirk Steyr-Land vom Schild eines Radladers niedergestoßen und verletzt worden. Er war mit dem Fahrrad vor der landwirtschaftlichen Maschine hergefahren, an deren Steuer sein Vater saß. Dieser hatte den zweijährigen Bruder des Buben am Schoß.

Vater unter Schock

Der Kleine dürfte nach einem Joystick gegriffen und so das vorne am Radlader montierte Schild bewegt haben, berichtete die Polizei. Der Dreijährige war ansprechbar und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.