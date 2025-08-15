Drei verletzte E-Biker bei Unfällen in Oberösterreich
Drei E-Biker sind am Donnerstag bei Unfällen in Oberösterreich verletzt worden. Ein 59-Jähriger aus Gmunden, der auf der B166 vom Pass Gschütt kommend in Richtung Gosau fuhr, kollidierte bei einer Abzweigung mit seinem 55-jährigen Freund aus den Niederlanden.
Die beiden Radfahrer stürzten und schlitterten auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Ein weiterer E-Biker stieß in Thalheim bei Wels auf einer Gemeindestraße beim Abbiegen gegen den Pkw einer 78-jährigen Oberösterreicherin.
Der verletzte Mann aus dem Bezirk Wels-Land wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Die Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt.
Die beiden auf der B166 Verletzten wurden indes vom Roten Kreuz ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht.
