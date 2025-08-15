Drei verletzte E-Biker bei Unfällen in Oberösterreich

Drei E-Biker sind am Donnerstag bei Unfällen in Oberösterreich verletzt worden. Ein 59-Jähriger aus Gmunden, der auf der B166 vom Pass Gschütt kommend in Richtung Gosau fuhr, kollidierte bei einer Abzweigung mit seinem 55-jährigen Freund aus den Niederlanden.

Die beiden Radfahrer stürzten und schlitterten auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Ein weiterer E-Biker stieß in Thalheim bei Wels auf einer Gemeindestraße beim Abbiegen gegen den Pkw einer 78-jährigen Oberösterreicherin.