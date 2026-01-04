Drei Magier am Weg zum Licht

Rund 16.000 jugendliche Sternsinger, begleitet von 4000 Erwachsenen, sind in diesen Tagen im ganzen Land unterwegs, um Geld für Hilfsprojekte zu sammeln und den Menschen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Im vergangenen Jahr kamen rund vier Millionen Euro zusammen. Das Geld kommt bei dieser Aktion vor allem Tansania zugute, wo viele Menschen zu wenig zum Essen und kein sauberes Trinkwasser haben.

Die Drei Könige sind eigentlich drei Magier, drei Sterndeuter, die für die Kontinente Europa, Asien und Afrika stehen. Im sechsten Jahrhundert wurden aus den Sterndeutern Könige. Die Könige verkörpern der Legende nach auch die drei Lebensalter Jüngling, Mannesalter und Greis. Gold ist das würdige Geschenke für einen König, Weihrauch steht für die Verbindung Himmel und Erde, Myrrhe erinnert daran, dass Gott als verletzliches Menschenkind gekommen ist.

Der Stern von Bethlehem könnte laut einer Theorie von Johannes Kepler eine besondere Konstellation von Jupiter und Saturn gewesen sein. Die Laufbahnen dieser zwei Planeten waren so nahe beieinander, dass sie den Eindruck eines einzelnen, besonders strahlenden Sterns erweckten.