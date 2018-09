Drei-Länder-Gipfel zum böhmischen Knödel

Auf der Speisekarte standen „Mühlviertler Speckknödel mit warmem Krautsalat und Petersilienkartoffeln“, „Böhmische, mit geselchtem Fleisch gefüllte, Kartoffelknödel auf Sauerkraut“ und „Brezenknödel mit Pfifferlingssoße“.

„Der große Unterschied bei den böhmischen Speisen liegt in den Feinheiten, in der Art wie gekocht wird“, sagt Escherich. Die Individualität der Gerichte ist durch die Kreativität der Köche stark ausgeprägt. „Die Unterschiede sind oft schon von Ortschaft zu Ortschaft zu schmecken und ergeben eine große Vielfalt.“ Das macht für Escherich das Kochen interessant. Die Zubereitung des Kartoffelteiges sei beispielhaft für die regionalen Unterschiede. Unter dem Motto „ohne Soße keine Gaudi“ wurde das benachbarte Bayern bekannt für seine Soßen zu den Knödeln. Im tschechischen Budweis gibt das Abrunden mit glasierten Zwiebeln und Schmalz eine spezielle Geschmacksnote. „Bei unseren Knödeln sind außerdem der Kartoffelteig und ein gutes, geselchtes Fleisch ganz wichtig“, erklärt Kaňika. Kraut gehöre in seiner Region immer dazu.

„Je nach Kultur wird ganz unterschiedlich gewürzt“, sagt Haudum. Er ist als Koch weit gereist, bevor er seine Arbeit im elterlichen Betrieb begann. „Bei uns wird sehr deftig gekocht.“ Der Ursprung liege im erhöhten Energieverbrauch durch körperliche Arbeit in früheren Zeiten.