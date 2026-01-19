Dramatischer Unfall in Oberösterreich: Auto stürzt 50 Meter in die Tiefe

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B126 zwischen Linz und Glasau wurde am Samstagabend ein 42-jähriger Autofahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als zwei Fahrzeuge aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in dieselbe Richtung unterwegs waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich ein 79-jähriger und ein 42-jähriger Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Glasau. Während eines Überholmanövers kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.