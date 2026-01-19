Dramatischer Unfall in Oberösterreich: Auto stürzt 50 Meter in die Tiefe
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B126 zwischen Linz und Glasau wurde am Samstagabend ein 42-jähriger Autofahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als zwei Fahrzeuge aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in dieselbe Richtung unterwegs waren.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich ein 79-jähriger und ein 42-jähriger Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Glasau. Während eines Überholmanövers kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
In der Folge geriet der Wagen des 42-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, durchbrach die Leitplanke und stürzte eine steile Böschung hinab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam erst nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Straße stundenlang gesperrt
Der verunglückte Fahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B126 im Bereich der Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.
