Oberösterreich

Dramatischer Unfall in Oberösterreich: Auto stürzt 50 Meter in die Tiefe

Rettung
Bei einem Überholmanöver auf der B126 kollidierte ein 42-Jähriger mit einem anderen Fahrzeug und stürzte eine Böschung hinab.
19.01.26, 09:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B126 zwischen Linz und Glasau wurde am Samstagabend ein 42-jähriger Autofahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als zwei Fahrzeuge aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in dieselbe Richtung unterwegs waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich ein 79-jähriger und ein 42-jähriger Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Glasau. Während eines Überholmanövers kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Schwere Verletzungen bei Demo in Wels: Pyrotechnik explodiert in Hand

In der Folge geriet der Wagen des 42-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, durchbrach die Leitplanke und stürzte eine steile Böschung hinab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam erst nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Straße stundenlang gesperrt

Der verunglückte Fahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B126 im Bereich der Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare