Schwere Verletzungen bei Demo in Wels: Pyrotechnik explodiert in Hand

Bei einer Demonstration in Wels kam es am Samstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Ein pyrotechnischer Gegenstand explodierte in der Hand eines Teilnehmers. Der 31-jährige Mann aus Innsbruck erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei Oberösterreich mitteilte. Er sprengte sich Teile seiner Hand weg.

Der Vorfall ereignete sich während einer angemeldeten Versammlung mit rund 100 Teilnehmern.

Explosion während Kundgebung

Nach Zeugenaussagen hatte der 31-Jährige einen bislang nicht identifizierten pyrotechnischen Gegenstand gezündet und in die Luft gehalten. Aus noch ungeklärten Gründen detonierte dieser plötzlich in seiner linken Hand. Durch die Explosion wurde auch ein 69-jähriger Demonstrationsteilnehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzt. Das genaue Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

Schnelle Hilfe vor Ort

Andere Demonstrationsteilnehmer reagierten umgehend und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungskräfte und ein Notarzt am Unfallort eintrafen. Die Behörden haben Untersuchungen eingeleitet, um die genaue Art des verwendeten pyrotechnischen Gegenstands zu ermitteln. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten liegen noch keine weiteren Informationen vor.