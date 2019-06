Drachenboot mit 13 Personen verunglückte auf der Enns

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Dienstagabend in der Enns im Bereich der Stadt Steyr ab. Ein mit 13 Personen besetztes Drachenboot kenterte und wurde bei erhöhtem Wasserstand gegen den Pfeiler eines Steges gedrückt und in der Mitte auseinander gerissen. Die Bootinsassen waren zum Glück mit Schwimmwesten ausgerüstet. Alle konnten gerettet werden.

Kurz nach 18 Uhr ging die Alarmmeldung bei der Feuerwehr der Stadt Steyr ein. Der Technische Zug und der Wasserzug rückten zur Menschenrettung aus. Fünf Personen mussten laut Angaben der Feuerwehr mit den Einsatzbooten aus den Fluten gerettet werden. Gröber verletzt wurde von den Bootsinsassen niemand. Nach der Rettungsaktion bargen die Einsatzkräfte noch die im Wasser treibenden Teile des zerstörten Drachenboots. Die Belegschaft des Drachenboots hatte sich auf einer Trainingsfahrt befunden.