Donau: Ruderer wird auf der WM-Strecke vermisst

Vor der am Wochenende startenden Ruder-WM in Ottensheim in Oberösterreich wird befürchtet, dass beim Training ein Sportler aus Weißrussland verunglückt ist. Taucher und Suchmannschaften sind derzeit auf der Regattastrecke auf der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung auf der fieberhaften Suche nach dem vermissten Athleten.

Kurz nach 13 Uhr soll der Para-Sportler aus Weißrussland mit seinem Boot auf der Donau umgekippt sein. Das Unglück passierte in Sichtweite von Feuerwehrtauchern, die sich am WM-Gelände befunden haben. Offizielle Informationen wollte man im Organisationsbüro der WM vorerst nicht geben.

Bei der Weltmeisterschaft, die am Wochenende eröffnet wird und bei der ab Sonntag die Wettkämpfe beginnen, werden 2.000 Sportler aus über 80 Nationen an den Start gehen.