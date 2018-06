Donau als Freizeitparadies immer höher im Kurs

Vor Saisonstart wurde der bei den Linzern beliebte Strand in Alturfahr auf 700 Meter verlängert. Uferzonen als Entspannungsoasen gibt es quer durch OÖ. „Wo gibt es so paradiesische Zustände, wie bei uns“, schwärmt Reinhard Huber aus Engelhartszell. Vom benachbarten Kramesau bis zur deutschen Grenze könne man überall direkt neben dem Radweg eine Baderast einlegen, ein Zelt aufschlagen und die Angel in Stellung bringen.

Vielfältig und abwechslungsreich sei das Gastro- und Eventprogramm in den Donauorten, lobt Riffert. Fisch-Kulinarik ist angesagter, denn je. Genannt seien etwa der „Faust-Beach“ und das Restaurant Faustschlössl in Feldkirchen oder das „Jetlake“ im selben Ort. Weithin bekannt, die fangfrisch zubereiteten Donaufische im Gasthof Luger in Kramesau. Auch im „Fischerhäusl“ in Alturfahr, einer ehemaligen Zollstation, wird frisch gekocht. Die Leute würden den ländlichen Charakter hier schätzen, schildert Chef Peter Thalhamer. Im Sommer gibt’s das Donaustrandfest „Ufern“ mit dem Fischmarkt.

Einfache Kost und trotzdem eine Gaumenfreude sind die „Steckerlfische“ am Campingplatz in Au an der Donau. Auf der dortigen Theater- und Event-Bühne direkt am Ufer treten heimische Blasmusiker genauso auf, wie bekannte Jazz-Größen, sagt Betreiber Gerhard Ebner. Von hier aus haben Besucher einen freien Donaublick über acht Kilometer. Ebner: „Da kommt kollektives Urlaubsfeeling auf“.