„Die SPÖ braucht Zusammenhalt“

Nun ist Birgit Gerstorfer von Michael Lindner als neuem Landesvorsitzenden abgelöst worden. Was braucht die SPÖ, um aus dem 18-Prozent-Tief herauszukommen? „Zusammenhalt“, schießt es aus ihm unmittelbar heraus. „Zusammenhalt auf allen Ebenen. Das ist ganz einfach gesagt, aber ganz schwer umzusetzen.“ Warum so schwer umzusetzen? Weil es die verschiedenen Machtblöcke wie die Gewerkschaft oder die Linzer SPÖ gibt? „Es müsste sich jeder zurücknehmen und die Dinge intern diskutieren. Wie sollen die Menschen jemandem vertrauen, wenn sich die Leute in der Partei nicht grün sind? Jeder tut, was er will, der eine sagt so, der andere so. Das ist nicht g’scheit.“

Ungleiche Vermögensverteilung

Sind auch inhaltliche Neuerungen notwendig? „Die Punkte liegen auf der Hand. Die Vermögensverteilung zwischen den Reichen und den Armen werden wir auf Dauer gesellschaftspolitisch nicht aushalten.“ Am glücklichsten seien jene Länder, in den die Ungleichheit am geringsten sei. Vermögenssteuer, Millionärssteuer? „Ja, sicher, darüber muss man sich unterhalten. Steuern heißt im herkömmlichen Sinn, dass man die Dinge steuern kann. Man muss das Ruder in die Hand nehmen, das Land steuern und schauen, wohin die Reise geht.“ Jedem soll sein vernünftiger Anteil zukommen.