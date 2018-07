Die Rückkehr der Hallstattmenschen

Der Prunkwagen im Veranstaltungstitel bezieht sich auf den sensationellen Fund von 80 keltischen Hügelgräbern bei Mitterkirchen vor mehr als 30 Jahren. Im Grab einer Frau, die als Herrin beschrieben wird, fanden sich ein wertvoller Prunkwagen und kostbare Grabbeigaben. Die nachgebaute Grabkammer ist einer der Höhepunkte im Dorf.

Auch handwerkliche Fähigkeiten der „Donau-Kelten“ gilt es zu pflegen. Mario Wallner, wie auch Trausmuth als Archäologe für das Ludwig-Boltzmann-Institut in Stonehenge oder Carnuntum unterwegs, jubelt auf. Beim Nähen eines Lederschuhs ist ihm ein neuer Kniff gelungen. Am Tagesplan stehen heute neue Schuhe für die kleine Miriam. Beobachtet von einer Jungschargruppe aus NÖ überträgt Mario auf einem Tisch Miriams Fußgröße auf ein Lederstück.

Unweit tollen drei Buben in einem Einbaum herum. Spielen sei ihre Hauptbeschäftigung, erzählt der siebenjährige Jan. Und wie war’s damals? „Die Kinder hatten keine Schule und mussten viel arbeiten“, gibt er Auskunft.

Schwierige Forschungsarbeit: Aufzeichnungen fehlen

Nachgefragt: Jutta Leskovar ist Sammlungsleiterin für Ur- und Frühgeschichte am OÖ Landesmuseum und Projektleiterin von „Prunkwagen und Hirsebrei“.

KURIER: Die Kelten hier an der Donau sollen mit jenen in Hallstatt in Beziehung gestanden sein?

Leskovar: Funde belegen das. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Mitterkirchen eine Drehscheibe für den Handel für Salz aus Hallstatt war.

Welche Erkenntnisse haben die heutigen Bewohner des Keltendorfes bereits gewonnen?

Zum Beispiel, dass der Bedarf an Textilien für den Alltag auch vor 2700 Jahren schon enorm hoch war. Vom Gewand über Schlafdecken bis zum Topf-Lappen war vieles nötig. Ebenso haben wir erforscht, wie Kochkeramik genutzt werden muss, damit sie im Feuer nicht zerspringt.

Was haben die Kelten gegessen und was haben sie geliebt?

Gegessen haben sie ähnlich wie wir heute. Man muss nur alles, was aus Amerika gekommen oder exotisch ist, etwa Kartoffeln oder Reis, weglassen. Geliebt haben sie färbiges Gewand, schöne Ornamente und Schmuck.

Wo liegt die Schwierigkeit in der Keltenforschung?

Uns fehlen einfach schriftliche Aufzeichnungen.