Die Landespolitik rüstet auf

Zum Dauerfeuer werden die Probleme um den Neubau der Donaubrücke Mauthausen. Diese werden sich bis zur Landtagswahl im Herbst 2027 kaum lösen lassen.

So schmerzhaft der Machtverlust für die SPÖ beim Aufgehen der Gebietskrankenkasse in der Gesundheitskasse durch die türkis-blaue Regierung war, so günstig erweist sich diese Fusion für den Wahlkampf. Die Verschiebung der 500 Millionen Euro nach Wien ist ein einträgliches Argument, noch dazu, wenn viele Kassenarztstellen unbesetzt sind. Drittes Hauptthema ist die Windkraft. Winkler ist für den Ausbau, Manfred Haimbuchner blockiert, Thomas Stelzer ist durch die Koalition mitgefangen und versucht mit dem Ja zu Sandl eine Entschärfung.