Die Haut vergisst keinen einzigen Sonnenbrand

„Die Haut erinnert sich aber an jeden einzelnen Sonnenbrand. Und über die Jahre und Jahrzehnte hinweg kommen dann die Hautschäden hervor“, sagt Johannes Neuhofer, Dermatologe in Linz und Seniorenreferent in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Typischerweise entsteht durch den lockeren Umgang mit Sonnenbränden aber Hautkrebs. Das Melanom ist dabei die besonders bösartige Form des Hautkrebses, aber auch der weiße Hautkrebs zieht veritable Probleme nach sich. Zu Beginn der Sommersaison verfügt die Haut über keinen ausreichenden Eigenschutzmechanismus. Diesen muss man allmählich aufbauen. In dieser Phase benötigt die Haut besonders umfangreichen Schutz. Daher sind Sonnencremen mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30 und bei (Klein-Kindern deutlich mehr) zu empfehlen. Wer sich in großen Höhen, am Meer oder in sonnenreichen Regionen aufhält, sollte gleich zu LSF 50 greifen.