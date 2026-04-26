Die Google-Managerin liebt es zu kochen

Sie kommt aus Leonding und ist Managerin beim Internetriesen Google: Christine Antlanger-Winter , Managing Director Google Österreich und Schweiz, verkündete eine der größten je in Oberösterreich getätigten Investitionen. In Kronstorf bei Steyr wird ein Datencenter gebaut, das weltweit 37. Rechenzentrum.

Die 46-Jährige hat an der Fachhochschule Hagenberg Mediendesign- und -technik studiert. Begonnen hat sie im Softwarepark 1998 und somit im selben Jahr wie Google gegründet wurde. Für die Konzernchefs im kalifornischen Mountain View ist Antlanger-Winter eine Schlüsselperson in Europa. In Zürich, dem größten Forschungs- und Entwicklungsstandort des Weltkonzerns (Gesamtumsatz 2025: 400 Milliarden Dollar) außerhalb der USA, steht sie 5.000 Mitarbeitern vor, die unter anderem an Verbesserungen bei der Suchmaschine „Google“ oder bei Gmail arbeiten. In Zürich lebt sie auch mit den beiden elf und dreizehn Jahre alten Söhnen und ihrem Mann, der aus dem Innviertel stammt. Privat pendelt sie zwischen Zürich und einem Wohnsitz in Oberösterreich, „zwischen Innviertel und Wilhering“ – mehr verrät sie nicht.

Die Managerin bezeichnet sich selbst als „sehr naturverbunden. Ich fahre gerne Rad und bin ein großer Gartenliebhaber.“ Ihre Lieblingsspeise verrät sie nicht, gibt aber zu, „dass ich sehr gerne selbst koche“.

Zur Begrüßung in Kronstorf gab es einen „Googlhupf“. Ihre zweite Leidenschaft gilt der Musik, wobei sie nicht nur quer durch alle Richtungen lauscht, sondern auch selbst gespielt hat.