Der Kasperl ist in weiblicher Hand

„Zum dritten Geburtstag meiner Tochter Bettina habe ich das erste Mal Puppentheater gespielt“, erinnert sich Christa Koinig. Das war im April 1970. Koinig hat das Puppentheater gegründet und ist heute noch die Seele der Bühne und künstlerische Leiterin. „Ohne Kasperl geht gar nichts“, sagt sie. Aber ohne sie auch nichts.

Geschichten erzählen

„Meine eigentliche Motivation, Puppentheater zu spielen, war von Anfang an, Geschichten zu erzählen. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gerne gemacht. Geschichten, die das Leben schreibt, die sich mit der Lebensumwelt der Kinder beschäftigen und wichtige Botschaften vermitteln“, so Koinig. „Durch eine Puppe ist es möglich, das Innerste des Kindes zu erreichen, was oft im persönlichen Gespräch nicht möglich ist.“