Der Fremdling mit dem Käfig

Natürlich finden wir kein Gespenst. Es ist eine Eule, die sich verletzt hat, und die glaubt, sich verstecken zu müssen, weil sich im Wald ein Fremdling mit einem Käfig herumtreibt.

Wie in all unseren Geschichten gibt’s auch diesmal ein gutes Ende, doch bis dahin herrscht jede Menge Aufregung. Basti gräbt eine tiefe Grube, damit der vermeintliche Bösewicht hineinfällt, und wir ihn zur Rede stellen können. Ungeschickt, wie ich nun mal bin, bin ich natürlich der Erste, der in diese Grube fällt. Und die Kinder wissen nicht, können sie darüber lachen oder soll ich ihnen leidtun. Schließlich landet aber doch dieser merkwürdige Fremdling etwas unsanft in der Grube. Und siehe da, der ist gar nicht so böse, wie wir vermutet hatten. Es ist ein Tierarzt, und er möchte der Eule nur helfen. Doch dafür müsste er sie zunächst einmal einfangen.