Der erste Identitären-Verein soll aufgelöst werden

Spenden von Attentäter

Die Spenden an die "Identitären" waren in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, als eine Spende des Attentäters von Christchurch bekannt wurde, der in Neuseeland vor wenigen Wochen 50 Menschen in Moscheen tötete. Seither sind auch die Kontakte und Verbindungen der FPÖ zur Gruppe ein öffentliches Thema. Zuletzt ging es dabei auch um ideologische Überschneidungen, weil Vizekanzler Heinz-Christian Strache beharrlich den auch von den "Identitären" verbreiteten Begriff "Bevölkerungsaustausch" verwendet hatte.

Die Auflösung des ersten Vereins in Linz ist zwar im Gange aber noch nicht abgeschlossen. Bereits am Dienstag wurde der Auflösungsbescheid dem Verein zugestellt. Dieser hat nun vier Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen.