Der autofreie Hauptplatz

„Eine wunderbare Stadt. Der viele Verkehr stört uns aber.“ Dem Touristenpaar Brigitte und Detlev Proske aus der deutschen Lutherstadt Wittenberg fällt bei seiner Rast am Linzer Hauptplatz ein großes Problem der Stadt auf. Ein verkehrsfreier Hauptplatz mit dem nahen Donauzugang wäre wohl eine feine Sache, geben die beiden Ausflügler in der aktuellen Linzer Diskussion um teilweise schlechte Luft ein Urteil ab.

Eva Schobesberger, die grüne Linzer Umweltstadträtin will dafür sorgen, dass die Debatte weiter anhält. Am 24. Mai wird sie im Gemeinderat die probeweise Verbannung des Autoverkehrs vom Linzer Hauptplatz beantragen. Wohl wissend, dass die Forderung bereits viel Staub und Gegenwind aufgewirbelt habe, „ist es gescheit, das jetzt im Juli und August zu probieren“. Schon jetzt bewähre sich die autofreie Zeit am Samstagabend und am Sonntag am Hauptplatz bestens.

Ein scharfer Bericht des Landesrechnungshofes und teils dramatischen Messprotokollen über die Belastung der Linzer sind Anlass für Schobesberger, Maßnahmen zu fordern. „Ich bin froh, dass das alles aufgezeigt wurde. Es ist leider so, dass es erst der drohenden Millionenstrafen der EU bedurfte. Aber die Gesundheitsgefährdung der Bewohner durch die hohen Stickstoffdioxidwerte, auch am Hauptplatz, wurde nicht ernst genommen“, beklagt Schobesberger.

6000 Autos queren den Hauptplatz mit seinem Kopfsteinpflaster täglich – vor allem am frühen Abend nach Dienstschluss. Mit einer Durchfahrtssperre solle nicht provoziert, sondern Bewusstsein geschaffen werden, glaubt sie. Jeden Verkehrsteilnehmer, den man zum Umstieg auf die „Öffentlichen“ bewegt, sei ein Gewinn. Den Aufschrei der lokalen Wirtschaft – einige Unternehmen sehen ihren Standort gefährdet – möchte Schobesberger durch Zufahrtsausnahmen für Apotheken und Gastronomiebetrieb entkräften.