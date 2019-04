Dem Fußball auf dem Land geht die Luft aus

Groß war der Jubel bei den Fußballern von St. Georgen an der Gusen, fast so überschäumend, als hätten sie soeben die Champions League gewonnen. Dabei hatten sie gegen Niederneukirchen gerade einmal ein 2:2 geschafft. Weil es jedoch das erste Remis war, steht der Verein nicht mehr als einziger im ganzen Land mit null Punkten da. Davor und danach gab es nur Niederlagen, 17 an der Zahl. Den letzten Platz in der 2. Klasse Nordost dürften die Blau-Weißen nicht mehr los werden.

„Die Tabelle ist mir nicht so wichtig“, sagt Hans-Peter Steiniger, „wir sind in der letzten Klasse und können nicht absteigen“. Wichtig ist dem Funktionär vielmehr, dass in der Kampfmannschaft wieder ausschließlich Akteure aus der 4.300-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Perg stehen. Ergänzt durch zwei Luftenberger und zwei Asylwerber.

Erfolg teuer erkauft

Soviel Bodenhaftung war nicht immer. Vor einigen Jahren setzte der TSV zu einem wahren Höhenflug an, marschierte von der letzten Klasse in die Bezirksliga durch. Eine Spielzeit lang wurde sogar in der Landesliga Ost gekickt. Der Erfolg war freilich teuer erkauft und wenig nachhaltig. Als der Coach und ein Großteil der Mannschaft den Klub verließen, musste der Spielbetrieb eingestellt werden. Vergangenen Herbst, nach einjähriger Pause, ist St. Georgen ganz unten wieder neu eingestiegen.