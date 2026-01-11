Das Vermächtnis von Josef Ratzenböck: "Streit zehrt, Frieden nährt"

Josef Ratzenböck, Landeshauptmann von 1977 bis 1995, ist am 23. Dezember im 97. Lebensjahr verstorben. Er ist gestern, Samstag, in einer Sondersitzung der Landesregierung und des Landtags und mit einem Requiem im Linzer Dom verabschiedet worden. Die folgenden Zitate geben Einblick in sein Denken und Wirken.

„Streit zehrt, Frieden nährt.“

„Kultur kostet viel, Unkultur noch viel mehr.“

„Ich kann nicht über andere schlecht reden. Wenn ich mich ärgere, schlafe ich eine Nacht darüber. Ist er dann noch immer nicht vorüber, schlafe ich nochmals eine Nacht darüber. Ich komme dann immer zur Erkenntnis, dass der, über den ich mich geärgert habe, doch nicht ganz unrecht hat. Und dann denke ich an ein Wort, das mein Vater immer gesagt hat, zum Streiten gehören zwei, und dass ich offenbar auch nicht ganz unschuldig am Ärger bin. Niemand hat immer recht. Das Leben ist ein Kompromiss. Und wenn man weiß, dass man nie alleine recht hat, ist es sehr vernünftig, einen Kompromiss zu suchen. Wer das nicht einsieht, schlägt sich den Kopf beim Einrennen von Türen an.“

„Die Sozialpolitik war immer mein besonderes Anliegen. Oberösterreich zahlt die höchste Sozialhilfe, wir haben als Erste mit den Vorarlbergern das Pflegegeld eingeführt, das nach dem Grad der Bedürftigkeit bemessen wird. Wir haben bei Aufenthalten von Pflegebedürftigen in Altenheimen den Rückgriff auf die Kinder beseitigt.“

Zitate aus dem Buch „Josef Ratzenböck – Mein Leben für Oberösterreich“