Das Spätwerk des Innviertler Künstlers Sepp Auer
Mit einer Ausstellung bis 27. September würdigt das Schlossmuseum Linz unter dem Titel „Linie. Fläche. Raum“ das Schaffen und vor allem das Spätwerk mit Arbeiten der letzten fünf Jahre des Bildhauers Sepp Auer (87). Er ist vor allem für seine Rauminstallationen bekannt.
1939 in Braunau am Inn geboren, lebt und arbeitet er in St. Peter am Hart. Der gelernte Schlossermeister und Künstler tendierte schon früh zu Arbeiten im öffentlichen Raum. So schuf er beispielsweise 1995 das Jüdische Denkmal in Wels und 2002 die Cortenstahl-Plastik „Instabilität – Stabilität“ vor dem Neuromed Campus in Linz. Auer lehrte von 1975 bis 2004 an der Universität für angewandte Kunst in Wien, wo er zuletzt die Meisterklasse für Bildhauerei leitete. Stahlplastiken und Ausgestaltungen von Kirchen in Hallstatt, Paasdorf und Kirchham gehörten unter anderem zu seinen Aufträgen. Derzeit zeigt er seine konzeptionellen und minimalistischen Werke im großen Waffensaal des Schlossmuseums. Konzeptionelle Kunst stellt die Idee oder das Konzept eines Werkes in den Vordergrund.
Minimalistische Kunst zeichnet sich durch Reduktion, Klarheit und Einfachheit aus. Sepp Auer geht dabei immer von einem Bild auf einer Leinwand in der Größe von 140 x 100 Zentimeter aus, das er zu einer Installation ausbaut. Als Beispiel dient das grau eingefärbte Bild, vor dem ein Gitter aus schwarzem Rohrstahl steht. Der Künstler stabilisiert das Gitter mit einer Dose mit der Aufschrift „Büffelglanz“. Zusätzlich versieht er das Bild mit dem kurzen Text „tritt- und abriebfest“. In vielen seiner Installationen findet man Text und Schrift, Stützen und Barrieren und seinen feinsinnigen Humor. In Anspielung auf den für ihn überzogenen Bildschutz, den man in Galerien betreibt, installiert er ein dünnes gebogenes Geländer aus Stahl, das ein nahes Herantreten an das Bild verhindert. Sepp Auer setzt sich bis heute auch mit aktuellen Themen und Situationen auseinander.
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