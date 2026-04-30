Das Spätwerk des Innviertler Künstlers Sepp Auer

Mit einer Ausstellung bis 27. September würdigt das Schlossmuseum Linz unter dem Titel „Linie. Fläche. Raum“ das Schaffen und vor allem das Spätwerk mit Arbeiten der letzten fünf Jahre des Bildhauers Sepp Auer (87). Er ist vor allem für seine Rauminstallationen bekannt.

1939 in Braunau am Inn geboren, lebt und arbeitet er in St. Peter am Hart. Der gelernte Schlossermeister und Künstler tendierte schon früh zu Arbeiten im öffentlichen Raum. So schuf er beispielsweise 1995 das Jüdische Denkmal in Wels und 2002 die Cortenstahl-Plastik „Instabilität – Stabilität“ vor dem Neuromed Campus in Linz. Auer lehrte von 1975 bis 2004 an der Universität für angewandte Kunst in Wien, wo er zuletzt die Meisterklasse für Bildhauerei leitete. Stahlplastiken und Ausgestaltungen von Kirchen in Hallstatt, Paasdorf und Kirchham gehörten unter anderem zu seinen Aufträgen. Derzeit zeigt er seine konzeptionellen und minimalistischen Werke im großen Waffensaal des Schlossmuseums. Konzeptionelle Kunst stellt die Idee oder das Konzept eines Werkes in den Vordergrund.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Röbl Ein Bild von Sepp Auer mit der Kuratorin Genoveva Rückert