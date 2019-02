Das lange Warten auf das Google-Datenzentrum

Mehr als ein Jahrzehnt hält der Digital-Gigant Google ein mächtiges Betriebsareal im oberösterreichischen Kronstorf in Beschlag, um dort ein neues Datenzentrum zu errichten. Bagger fuhren in dem Grenzort zu Niederösterreich bisher noch nicht auf. Weil Google im vergangenen Herbst 20 Hektar seines 70 Hektar großen Besitzes wieder abgegeben hat, herrscht im unteren Ennstal jetzt wieder mehr Zuversicht auf Betriebszuzug.

Das Rechenzentrum, dessen Kosten die Konzernbosse aus Kalifornien schon 2008 mit 300 Millionen Euro bezifferten, dürfte weiterhin Teil der Google-Investitonspläne sein, wird von allen Seiten versichert. Der zu Jahresende Richtung Verbund abgetretene Wirtschaftslandesrat Michael Strugl hat die Rückholung der 20 Hektar Betriebsfläche im Vorjahr noch in trockene Tücher gebracht. „Der Rückkauf wird in diesen Tagen abgeschlossen“, berichtet der Kronstorfer Bürgermeister Christian Kolarik, ÖVP. Für den mit der Nachbargemeinde Hargelsberg Betriebsansiedelungsverband (INKOBA) ergeben sich dadurch gute Zukunftschancen. Gemeinsam mit der oö. Standortagentur Business Upper Austria werden nun die am besten für eine Ansiedelung geeigneten Wirtschaftsbetriebe gesucht. „Es gibt Interessenten, die die Nähe zum künftigen Google-Zentrum als sehr attraktiv einschätzen“, erklärt Kolarik. Mit Google sei jedenfalls vertraglich abgesichert, dass das Betriebsareal nicht zum Spekulationsobjekt werden dürfe, versichert der Ortschef.