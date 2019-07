„Atterseegebiet erlebt ein Revival“

Karl Leitner, Gesellschafter des Bauträgers Wohnzone und früherer Vizebürgermeister von Vöcklabruck, erklärt so den steigenden Wohnbedarf der Gegend und die wachsenden Grundstückpreise. Die Wohnzone ist auch Bauträger für das heftig diskutierten Neubauprojekt in Weyregg (Bericht Seiten 6 und 7). Leitner hält es wegen der Nachfrage für notwendig, die Orts-und Stadtzentren moderat und verträglich zu verdichten. „Genau das passiert in Weyregg. Derartige Neubauten auf die grüne Wiese am Ortsrand zu setzen wie das Nikolas Bracher vorschlägt, halte ich für falsch.“ Dass unmittelbar betroffene Anrainer „ängstlich und vorsichtig-ablehnend“ reagieren, sei kein Spezifikum von Weyregg. „Es handelt sich dort um drei Häuser, davon zwei mit fünf Wohnungen und eine mit acht Wohneinheiten. „Das sind keine Ungetüme.“