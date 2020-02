Coronavirus: Koordinierungsstab schärfte Strategie in OÖ nach

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der oö. Koordinierungsstab bei einem Treffen am Dienstag in Linz die landesweite Strategie nachgeschärft. Vertreter des Stabes warnten bei der Pressekonferenz im Anschluss erneut vor Panik: Man könne „unaufgeregt“ mit derartigen neuen Infektionskrankheiten umgehen, betonte etwa Landessanitätsdirektor Georg Palmisano.

Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz seien in Oberösterreich 25 Verdachtsfälle negativ getestet worden, zehn Testungen seien noch am Laufen gewesen, erläuterte LH Thomas Stelzer ( ÖVP). Darunter war auch die Probe eines 55-jährigen Linzers, der sich zuletzt mit einer Reisegruppe in Venedig aufgehalten hatte.