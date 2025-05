Sinnliche Begegnungen: Modern und poetisch in der Hipphalle Gmunden

Birgit Schweigers neuester Werkzyklus "THE GRASS IS GREENER" wird erstmals in der Hipphalle gezeigt. In dieser Reihe reflektiert Schweiger über Vergangenheit und Erinnerung, geprägt von einer sanften, poetischen Tiefe.

"Gras darüber wachsen lassen"

Ihre großformatigen Arbeiten in sattem Grün, durchzogen von zartem Linienspiel, laden dazu ein, vergangene Geschichten zu betrachten und gleichzeitig Raum für Transformation zu schaffen – "Gras darüber wachsen zu lassen".