Chigozie Nnebedum: „Der Wohlstand hat euch Europäer müde gemacht“

KURIER: Sie sind nun 20 Jahre in Oberösterreich. Warum sind Sie hierhergekommen?

Seit 2005 ist er in verschiedensten Pfarren tätig. Unter anderem in Naarn, Mitterkirchen, Arbing, Baumgartenberg, Hellmonsödt und Kirchschlag. Für die afrikanische Community feiert er jeden Sonntag um 15.30 Uhr in der Linzer Herz-Jesu-Kirche die Messe.

Chigozie Nnebedum ist seit 1. September Pfarrvikar in Pregarten. Im Juni hat er sein Silbernes Priesterjubiläum in der Linzer Herz-Jesu-Kirche gefeiert, an dem 56 Priester und rund 500 Gläubige teilgenommen haben. Der 54-Jährige ist in Nigeria geboren, wo er mit sechs Geschwistern aufgewachsen ist. Er hat in Rom Theologie studiert. 2005 ist er nach Oberösterreich gekommen und hat an der Katholischen Privatuniversität mit dem Doktorat abgeschlossen. Er hat zudem Soziologie an der Kepler Universität studiert, hier hat er ebenfalls dissertiert.

Chigozie Nnebedum: Mein Bischof hat mit Bischof Maximilian Aichern vereinbart, dass ein Priester hierherkommt. Ich habe den Aufenthalt zur Fortbildung und für die Arbeit in Pfarren genutzt. Ursprünglich wollte ich nach dem Studium nach Nigeria zurückkehren. Der Linzer Bischof hat meinen Bischof aber gebeten, mich hier weiter arbeiten zu lassen. Deswegen bin ich geblieben.

Es hat Ihnen gefallen?

Ja. Ich bin Priester. Ich muss dort sein, wo meine Arbeit gebraucht wird.

Wo auch immer Sie hinversetzt werden?

Es ist mir total egal, wo ich arbeite.

Also Gehorsam?

Bei der Priesterweihe leisten wir einen Eid, dass wir dem Bischof gegenüber gehorsam sind.

Gehorsam zu sein ist hierzulande gesellschaftlich out.

Ich mag es, gehorsam zu sein, weil ich das bei der Weihe versprochen habe. Und es gefällt mir, hier zu arbeiten.

Wie sind Ihre Erfahrungen hier in der Diözese?

Sehr gute. Die Menschen sind sehr hilfsbereit und sie wollen, dass es Priester gibt. Österreich ist katholisch geprägt.

Die Unterschiede zu Ihrem Heimatland Nigeria sind ganz große.

Nigeria hat 200 Millionen Einwohner. Die Kirche dort ist noch sehr jung. Deshalb ist sie mit voller Lebendigkeit und Kraft unterwegs. Die Messen werden voller Freude gefeiert, es wird gesungen und getanzt, sie dauern zwei bis drei Stunden.

Hier feiert man in aller Ruhe, die Messe wird gelesen, bei uns wird sie gefeiert.

Wie sind die Nigerianer? Die Österreicher sind tendenziell konservativ und angepasst, sie sind ordentlich und eher zurückhaltend.

Nigerianer sind lebendiger, sie machen die Dinge mit mehr Gelassenheit. Sie jammern nicht, obwohl sie jammern könnten. Die Leute sind großteils arm und trotzdem freundlich. Sie nehmen sich Zeit.

Was heißt das?

Wenn man sagt, wir beginnen um 13 Uhr, ist es kein Problem, wenn sie um 13.30 Uhr kommen. Stress erlebt man selten. Ich komme aus dem Süden Nigerias, meine Muttersprache ist Igbo. In unserer Sprache gibt es kein Wort für Stress, weil wir das nicht kennen.

Ihre Ethnie ist katholisch?

Im Norden Nigerias dominieren die Muslime, im Süden sind überwiegend Christen. Unter den Christen sind 60 bis 70 Prozent römisch-katholisch. Die Ethnie der Igbo umfasst rund 20 Millionen Menschen.

Die europäischen Kirchen sind mit vielen Austritten konfrontiert. Es gibt kaum Nachwuchs bei den Priester und den Orden. Was sind die Gründe?

Vielleicht der Wohlstand.

Geht es den Menschen zu gut?

Zu gut kann man nicht sagen, es geht den Menschen gut. Es tut mir sehr leid, dass es keinen Nachwuchs gibt. Ich bete regelmäßig für Berufungen und rede mit jungen Menschen darüber, ob sie sich nicht für den Priesterberuf interessieren.

Die Kirche betet schon seit Jahrzehnten für Priesternachwuchs, ohne Erfolg.

So kann man das nicht sagen. Es gibt drei Möglichkeiten. Gott kann sagen, die Wünsche werden gleich erfüllt. Er kann Nein sagen, weil das für den Betreffenden nicht gut ist. Und er kann drittens sagen, bitte noch warten. Viele Menschen wollen das Nein und das Warten nicht hören, sie wollen die Wünsche sofort erfüllt haben.

Aber Gott ist kein Automat, in den man eine Münze hineinwirft, die Taste drückt und das Gewünschte sofort herauskommt. Auch wenn die Berufungen noch nicht gekommen sind, sollen wir weiter dafür beten.

Die europäischen Kirchen sind attraktiv für Priester aus Afrika. So gibt es zum Beispiel mehrere Bewerbungen für oberösterreichische Klöster. Warum?

Ich würde das Wort attraktiv nicht verwenden. Es gibt das Bedürfnis in Afrika, Priester zu werden. Da es dort viele Priester gibt, sind sie bereit nach Österreich zu kommen.

Früher haben die Europäer Afrika missioniert, und jetzt missionieren die Afrikaner Europa.

So ist das. Ihr Europäer habt uns das Evangelium gebracht und jetzt seid ihr müde. Wir kommen und bringen das Evangelium zu euch.

Warum sind wir müde?

Wie bereits gesagt, vielleicht ist es der Wohlstand.