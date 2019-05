Check von Mitarbeitern: Druck auf rot-blaue Stadtregierung

„Wir fordern eine Hintergrundüberprüfung von Personen, die sich für eine Stelle in der Stadt Linz oder der Unternehmensgruppe bewerben“, sagt Klubobmann Helge Langer von den Grünen. Er verweist auf die Stadt Wels. Dort wurden derartige Überprüfungen kürzlich fixiert, nachdem zwei Mitgliedern der Ordnungswache rechte Kontakte nachgewiesen wurden.

„Wir werden keiner Ho-Ruck-Aktion zustimmen. Bürgermeister Luger hat darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Rahmen für konkrete Maßnahmen fehlt. Willkürakten wäre derzeit Tür und Tor geöffnet. Grundsätzlich wehren wir uns nicht gegen die Abwehr extremer Bewerber“, sagt SPÖ-Sprecher Peter Binder im Namen des im Ausland weilenden Luger.

Wie beim Land können Regierungsmitglieder in Linz ihre Referenten in den Büros selbst bestellen. Anders als in Linz stehen diesen Mitarbeitern beim Land dann aber Jobs in allen anderen Bereichen des Landesdienstes offen, erklärt Binder den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Dienstgebern.