Buschverschwindröschen und Mampfdotterblume

Das Wasserl grüßt mich gleich freundlich, „hallo, lange nicht gesehen,“ und gluckst lustig weiter. Die Blumen sind seit meinem letzten Spaziergang kräftig gewachsen, Sträucher haben zarte grüne Blätter bekommen, und alle nicken mir fröhlich zu. Eine paar Bienen mampfen gerade genüsslich an gelben Blumen, die am Ufer wachsen.

Aber wie war der Name doch gleich? „Ah! Mampfdotterblume!“ rufe ich ganz laut. Da müssen die kleinen duftenden Blütensterne nebenan kichern, und sie verstecken sich zwischen grünen Grasbüscheln. Kein Wunder, es sind ja die Buschverschwindröschen. Und die blau-rosa Blümchen? Das sind wohl die Max-und-Moritz-Blumen?