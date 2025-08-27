Der seit Februar amtierende Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) hat zum Auftakt der Klausur des Parteivorstands und der Gemeinderatsfraktion sein neues Regierungsteam präsentiert. Die Gemeinderätinnen Karin Leitner und Merima Zukan werden Vizebürgermeisterinnen, Stadtrat Thomas Gegenhuber übernimmt den Fraktionsvorsitz. Prammers Vorschlag habe sowohl im Vorstand als auch in der Gemeinderatsfraktion eine große Mehrheit erhalten, teilte die SPÖ Linz Mittwochabend mit.

Neue Ressortzuständigkeiten

Die Neuaufstellung in der SPÖ Linz steht damit, nachdem sich Vizebürgermeisterin Tina Blöchl aus der Politik zurückzieht und Vizebürgermeisterin Karin Hörzing sowie der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion Stefan Giegler im Herbst in den Ruhestand gehen. Formell muss die Personalrochade noch im Herbst im Gemeinderat abgesegnet werden.

Zudem wurden auch die Ressortzuständigkeiten neu aufgeteilt. Zukan übernimmt von Blöchl die Personalagenden und aus dem Ressort des Bürgermeisters die Zuständigkeiten für die städtischen Liegenschaften. Leitner bekommt zu den Agenden ihrer Vorgängerin Hörzing die LGBTIQ+-Initiativen von Blöchl dazu. Gegenhuber wird neben der Wirtschaftspolitik von Prammer die Stadtfinanzen erhalten. Der Bürgermeister schließlich erweitert sein Aufgabenfeld um die Integrationsagenden.