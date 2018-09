„Brot ist die intelligenteste Art der Ernährung“

Warum ist Brot so wichtig? „Es ist die intelligenteste Art der Ernährung. Es enthält alle wesentlichen Bestandteile. Mit Brot und Wasser allein kann man ziemlich lange überleben. Brot besteht vor allem aus Stärke. Diese wird beim Essen in Einfachzucker gespalten, der langsam ins Blut übergeht. Wenn der Blutzuckerspiegel das richtige Niveau hat, ist man satt und hört zu essen auf. Das geht relativ schnell und die Sättigung hält relativ lange an. Je dunkler und ballaststoffreicher das Brot ist, umso besser ist dieser Effekt.“

Was isst Firmenchef Augendopler selbst? Der 72-Jährige steht um vier Uhr früh auf und isst seit zehn Jahren Haferbrei. „Damit bin ich als Kind großgezogen worden. Mittags esse ich drei Kornspitz mit Butter. Untertags esse ich da oder dort in der Bäckerei ein Stück Kuchen. Abends esse ich nicht.“

Backaldrin tritt als Sport-Sponsor in Erscheinung. „Sportler sind glaubwürdige und sehr positive Leute. Sie müssen auf vieles verzichten, um Leistung erbringen zu können. Das ist eine sehr gute Charakterbildung.“ Unterstützt werden zum Beispiel der LASK, der ÖFB oder die Teilnehmer an Olympischen Spielen.

Backaldrin beschäftigt rund 950 Mitarbeiter, davon 340 in Österreich. In 18 Ländern wie in Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien Russland oder Jordanien gibt es Tochterfirmen, in Kapstadt wie in Mexiko Produktionsstätten. Die Firma liefert Grundbackmischungen für die Bäcker , abgestimmt auf die Bedürfnisse, Gewohnheiten und die Ernten der Länder. Der Umsatz beträgt rund 170 Millionen Euro. Die Expansion soll weitergehen.