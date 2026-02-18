Kinder spielten mit Feuerzeug: Wohnungsbrand in Wels mit 7 Verletzen

Obwohl die Flammen nach Eintreffen der Feuerwehr rasch gelöscht waren, ist das Kinderzimmer komplett zerstört und ein Teil der Außenfassade des Mehrparteienhauses stark beschädigt worden.

Insgesamt sieben Verletzte hat ein Wohnungsbrand am Mittwochvormittag in Wels gefordert. Mit einem Feuerzeug spielende Kinder dürften das Feuer ausgelöst haben, teilte die Polizei mit.

Die 25-jährige Mieterin der Wohnung gab an, sie habe im Wohnzimmer geschlafen. Ihre drei Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren dürften im angrenzenden Kinder- bzw. Schlafzimmer mit einem Feuerzeug gespielt und unter anderem Toilettenpapier angezündet haben. Dabei sei die Matratze eines Bettes in Brand geraten.

Katzen bissen Feuerwehrleute

Durch den Rauch sei die 25-Jährige aufgewacht, hätte den Brand aber nicht mehr löschen können.

Die Mutter und ihre drei Kinder wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Gerettet wurden auch die vier Katzen der Familie, die zwei Feuerwehrleute und einen Polizeibeamten gebissen haben - auch diese begaben sich ins Krankenhaus.