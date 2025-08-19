Brand in Welser Hochhaus: 110 Bewohner evakuiert

Ein Kellerbrand hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Wels ausgelöst. Dichter Rauch breitete sich in einem 19-stöckigen Hochhaus aus, insgesamt 110 Bewohnerinnen und Bewohner – darunter 44 Kinder – mussten evakuiert werden.

Der Alarm ging um 1.46 Uhr zunächst als Brandmelderauslösung bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Kurz darauf meldete ein Passant starke Rauchentwicklung aus dem Keller. "Als unsere Atemschutztrupps die Gänge durchsucht haben, kamen uns bereits Bewohner entgegen, die den Rauch bemerkt hatten", schilderte Einsatzleiter Jörg Stadler gegenüber ORF Oberösterreich.