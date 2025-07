Brand in Wohnhausanlage in NÖ: Vier Verletzte

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich in einer Wohnhausanlage in Mitterndorf ein schwerwiegender Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr erforderte. Vier Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 0.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mitterndorf alarmiert, nachdem in einem Garten ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch rasch heraus, dass die Situation deutlich ernster war. „Die Flammen hatten bereits vom Außenbereich auf die Wohnung übergegriffen“, erklärte Einsatzleiter Brandrat Alexander Richter.