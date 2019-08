Blutanalyse soll Rätsel um desaströse Unfallfahrt lösen

Ein regelrechtes Schlachtfeld und eine in der Linzer Kepler-Klinik im Tiefschlaf ums Überleben kämpfende Frau hinterließ die Wahnsinnsfahrt eines 18-Jährigen am Sonntagvormittag in Steyr. Polizei und Justiz wird dieser Fall von Raserei noch lange beschäftigten. Der Grund für die Horrorfahrt bleibt vorerst unklar und soll sich durch die toxikologische Analyse einer Blutprobe des Burschen klären. Die wird aber erst in vier bis sechs Wochen vorliegen, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Steyr.

Wie berichtet, fuhr der 18-Jährige wie von Sinnen in Steyr stadteinwärts. Zeugen beobachteten, wie er mit weit überhöhtem Tempo über die Haratzmüller Straße raste. Um drei Autos überholen zu können überfuhr der Raser eine Doppelsperrline und benutzte die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte er ein entgegenkommendes Auto und eines der Fahrzeuge, die er überholte.