Wer kennt sie nicht, die Musicals „Blues Brothers“ und „Sister Act“. Jetzt sind die liebenswerten Kleinkriminellen und die selbstbewussten Nonnen in Linz gelandet, genauer gesagt im Theater in der Innenstadt in der Museumstraße.

Die amerikanische Filmkomödie „Blues Brothers“ stammt von John Landis aus dem Jahr 1980. Als die beiden Blues-Brüder wurden John Belushi und Dan Aykroyd berühmt, Letzterer verfasste gemeinsam mit Regisseur Landis auch das Drehbuch. „Sister Act“ ist eine amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1992, in deren Mittelpunkt ein Nonnenkloster steht und die Mafia für jede Menge Turbulenzen sorgt. Die Hauptrolle spielte Whoopi Goldberg. In der Adaption im Theater in der Innenstadt wird das Blues-Brother-Thema dramaturgisch und musikalisch mit Sister-Act-Elementen verbunden. Angenehme Tage bei den Nonnen Die Brüder Jake und Elwood haben ihre Zeit im Knast verbüßt, müssen aber noch ein halbes Jahr Sozialdienst absolvieren. Um nicht Leichen waschen oder in einem Affenzoo tätig sein zu müssen, entscheiden sie sich für eine kirchliche Einrichtung. In der Hoffnung auf „angenehme Tage bei stillen, frommen Nonnen“ treten sie zum Dienst im Kloster „Holy Heart of Jesus“ an. Die Schwestern dort erweisen sich jedoch als resolut und selbstbewusst, vor allem aber gibt es ein Problem: Das Kloster soll verkauft werden und die Mafia will dort ein Einkaufszentrum errichten. Der Gangster Morricone hat von der „Mafia-Bossin“ den Auftrag, diesen Deal abzuwickeln.

Das Kloster retten Um das Kloster zu retten, hecken die Blues Brothers einen kuriosen Plan aus. Sie „leihen“ sich aus der Gruft die Hand einer verblichenen Schwester und machen daraus die Reliquie „Hand Yumas, des ersten Amerikaners, der getauft wurde“. Ein Kloster mit einer derart wichtigen Reliquie darf nicht geschlossen werden, so die Überlegung. Tatsächlich können die Blues Brothers den Bischof Greenshot überzeugen, das Kloster nicht zu schließen.