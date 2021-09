Birgit Gerstorfer: Erste Landtagswahl als rote Landeschefin

Birgit Gerstorfer ist die erste Frau an der Spitze der oberösterreichischen SPÖ. Als sie die Partei 2016 übernahm, befand sich diese in heftigen Turbulenzen.

Ihr ist es gelungen, sie wieder in ruhiges Fahrwasser zu manövrieren, die Flaute in der Wählergunst, die bei den letzten Landtagswahlen eintrat, ist aber immer noch nicht ganz überwunden. Gerstorfer gab für diese Wahl 20 Prozent und einen zweiten Platz in der Landesregierung als Ziel an.

Quereinsteigerin

Wie ihre Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner entstammt auch Gerstorfer, die am 26. September erstmals als Spitzenkandidatin in die Wahl geht, nicht dem Parteiapparat, sie hat lediglich lange zurückliegende Wurzeln als SPÖ-Gemeinderätin in Alkoven. Als Quereinsteigerin ist sie aber rasch in der Politik angekommen.