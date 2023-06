Ein 24-jähriger Rumäne ist in der Nacht auf Samstag vor einem Gasthaus im Bezirk Braunau mit einer Stange attackiert und schwer verletzt worden. Die alarmierten Polizisten fanden das Opfer blutüberströmt vor dem Lokal am Boden liegend. Der 18-jährige Freund des jungen Mannes gab an, dass der 54-jährige Wirt der Angreifer gewesen sei. Dieser leugnete die Tat. Alle Anwesenden waren erheblich betrunken, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.