Besuch im gläsernen Schlachthof, bei Österreichs größtem Bio-Fleischer

Mit Speckhimmel, Wurstkino samt Schauwursterei macht der Mühlviertler Bio-Schlachthof Sonnberg den Fleischtigern den Mund schon seit längerem wässrig. Doch passt es zum Schlemmer-Tempel in Unterweißenbach, wenn der Betrieb ab September das Publikum auch bei der Rinderschlachtung zusehen lässt?

„Ja, absolut“, sagt Sonnberg-Chef Manfred Huber. „Bio darf nicht bei der Stalltüre enden. Wir haben nichts zu verbergen“, erklärt er die Idee hinter Österreichs erstem „gläsernen Schlachthof“. Anders als beim auf touristisches Publikum ausgerichteten Wurst-Dorado am selben Standort sollen nur wirklich Interessierte zum Beobachten des Schlachtvorgangs hinter der Glasscheibe eingeladen werden. Der Weg des Fleisches bis zur Kühlvitrine soll hier nachvollziehbar werden. „Früher war das Schlachten am Hof ja eine ganz selbstverständliche Angelegenheit“, sagt Huber.

Weil am Markt die Nachfrage nach Biofleisch weiter stark steigend ist, hat sich Österreichs größter Bio-Fleischer zum Neubau eines Rinderschlachthofs entschlossen. 8,5 Millionen Euro wurden in den zweiten Betrieb mit modernsten Zerlege- und Kühlketten investiert. Künftig werden Bio-Schweine und Bio-Rinder an den zwei unterschiedlichen Standorten in Unterweißenbach geschlachtet.