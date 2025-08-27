Bei 27 Grad in Auto eingesperrt: Polizei befreite Baby

Die Polizei hat in Wels am Mittwoch ein fünf Monate altes Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. Die Mutter hatte den Autoschlüssel am Beifahrersitz liegen gelassen und die Autotüre geschlossen.

Daraufhin ließ sich der Wagen nicht mehr öffnen. Weil es zu diesem Zeitpunkt 27 Grad hatte, schlugen Polizisten einer zu Hilfe gerufenen Streife das Fenster des Pkw ein. Der Säugling wurde wohlbehalten aus dem Fahrzeug geholt und seiner Mutter übergeben, berichtete die Exekutive.