Welche Begrüßung noch zeitgemäß ist: Lächeln statt Händeschütteln?

Wangenkuss: Bussi links, Bussi rechts: Vor allem in Europa sowie Zentral- und Südamerika geläufig. Oft werden Wangenküsse rein zwischen Familienmitgliedern und Freunden ausgetauscht. Die Anzahl der Küsse ist dabei je nach Land unterschiedlich.

Handschlag: Früher zeigte man dem Gegenüber so, dass man keine Waffe in der Hand hält und freundlich gesinnt ist. Heute sind Handschlag, Händedruck und Händeschütteln in Europa, Nord- und Südamerika geläufige Begrüßungsrituale.

Verbeugung: In Asien verbreitet. In Japan wahrt man damit einen Respektabstand. Je tiefer man sich verbeugt, um so mehr Respekt drückt man aus. Direkter Blickkontakt gilt als unhöflich. Auch in China ist man mit einer leichten Verbeugung gut beraten.

Nasenbussi: „Hongi“ nennt sich die Begrüßungszeremonie des Maori-Volkes, des ersten Volkes, das Neuseeland erkundete und dort lebte. Um Hongi auszuführen, berühren sich zwei Personen gegenseitig an Nase und Stirn. Auch in Abu-Dhabi Usus.