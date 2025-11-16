So schwierig ist das Grüßen nicht: Hallo, hi und guten Tag!

Eine Frage: Ist Grüßen aus der Mode gekommen? Nicht mehr hip? Voll cringe (wie unsere Teenager sagen würden)? Ich stelle fest: Es gibt immer mehr Menschen, die den Mund nicht aufbekommen.

Man betritt einen Raum – eine Praxis, ein Geschäft, ein Büro – und signalisiert freundlich und verbal, dass man jetzt da ist.